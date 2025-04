Dois estudantes são assaltados em poucos segundos enquanto voltavam da escola na zona sul de SP

No bairro Pedreira, na zona sul de São Paulo, estudantes enfrentam o medo constante ao voltarem da escola, por conta dos assaltos frequentes. Em uma das ocorrências, dois alunos foram roubados em menos de 20 segundos. Erick Oliveira, uma das vítimas, relatou o susto: "Na hora que ele apontou a arma para mim, eu não tive reação nenhuma. Eu passei o celular. Quando eles viraram para ir embora, eu comecei a tremer." As mães notificaram a polícia e forneceram a placa da moto usada pelos assaltantes, mas, até o momento, a Secretaria de Segurança Pública não respondeu.



