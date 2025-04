Dois homens são presos com 300 metros de fios de cobre no meio da rua na zona norte de SP

Dois homens foram presos suspeitos de furtar cabos subterrâneos na região de Pirituba, zona norte de São Paulo. Quando a polícia chegou, encontrou cerca de 300 metros de cabos de fibra óptica esticados no meio da rua. Um caminhão usado para armazenar o material também foi identificado no local. A origem exata dos cabos ainda está sendo investigada, mas uma denúncia inicial levantou a possibilidade de que o furto tenha provocado corte de energia na área.



