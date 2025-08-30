Dono de bar é atropelado em frente ao próprio estabelecimento e cobra indenização

Um acidente grave em Vargem Grande Paulista, na região metropolitana de São Paulo , deixou o dono de um bar, José Pereira, com fraturas nas pernas após ser prensado entre dois carros. A motorista alegou ter confundido os pedais ao invés de frear. José estava encostado no próprio veículo estacionado enquanto atendia clientes.

O impacto chamou a atenção de vizinhos que rapidamente ofereceram socorro. Testemunhas mencionaram que a motorista usava celular, mas essa informação não é confirmada. José sofreu fraturas no fêmur, tíbia e joelho, passando 30 dias hospitalizado. As lesões alteraram sua rotina, obrigando adaptações no trabalho devido às dores e à mobilidade reduzida.

Em busca de compensação, José processou a motorista. Ele venceu um processo criminal, sendo a indenização de R$ 31 mil, ainda não paga. Um segundo processo, por danos morais, está pendente.

Apesar das tentativas de contato com a motorista para comentários, não houve resposta. José continua enfrentando desafios diários devido às sequelas físicas do acidente, que ocorreu há cerca de três anos.

