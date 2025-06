Dono de carro incendiado afirma que veículo não estava abandonado e busca o responsável pelo crime

Um incêndio atingiu dois veículos na zona leste de São Paulo depois que alguém ateou fogo em um colchão colocado sobre um dos carros. O dono do primeiro veículo, que havia sido comprado apenas quatro dias antes, afirmou que o automóvel não estava abandonado. Já o segundo motorista contou que havia estacionado no local para visitar uma amiga. Ambos esperam que a polícia identifique o responsável pelo ato.



