Dono de estacionamento atira contra ladrão e impede assalto em SP

Um criminoso invadiu um estacionamento no bairro da Aclimação, em São Paulo, para assaltar duas mulheres. O dono do local reagiu e entrou em luta corporal com o suspeito. Ele conseguiu desarmar o ladrão e disparou contra sua perna. O homem tentou fugir para um condomínio próximo, mas ficou preso na cerca elétrica. Policiais encontraram o suspeito ferido. Ele tem antecedentes por roubo e tráfico de drogas, está internado na Santa Casa e será encaminhado à prisão ao receber alta