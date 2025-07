Dono de lanchonete é morto com golpe de faca após cobrar dívida de R$ 50

O dono de uma lanchonete foi morto com um golpe de faca depois de cobrar uma dívida de R$ 50 no interior de São Paulo. A vítima tinha se mudado havia três meses, e logo abriu o estabelecimento. Foi neste comércio que ele foi esfaqueado durante uma luta corporal quando cobrava uma quantia de dinheiro de um amigo que ele sempre ajudava. O golpe de faca perfurou o pulmão e o coração da vítima, que não resistiu. O autor do crime não tinha passagens pela polícia, mas tem histórico de pedir dinheiro emprestado aos moradores da vizinhança e ameaçá-los. A prisão temporária já foi pedida e ele é considerado um foragido da Justiça.



