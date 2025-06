Dono de loja de envelopamento em São Paulo deixa carro de cliente para fora e criminoso rouba

O dono de uma loja de envelopamento automotivo no Tatuapé, zona leste de São Paulo, deixou o carro de um cliente para fora e, pouco tempo depois, um criminoso abriu e levou o veículo embora. O empresário planeja fazer uma rifa com o seu carro, um Ford Ka modificado, para ressarcir o proprietário do automóvel furtado. Segundo o especialista em veículos Pedro Bovolent, o criminoso chegou com uma peça específica para desativar os dispositivos de segurança do carro, como o alarme.



