Dono de loja é agredido por cliente que não aceitou orçamento de celular quebrado

O dono de uma assistência técnica foi agredido por um cliente em Guarulhos (SP) que não aceitou o orçamento de um celular quebrado. Josimar contou que o casal possuía um aparelho com defeito e, como a peça ainda não havia chegado, ele decidiu emprestar um outro celular dele aos dois. Quando o casal foi devolver, ele também estava com problema e a tela não ligava mais. O dono da loja chamou o casal para o escritório e disse que não poderia ficar com o prejuízo e teria que repassar o valor do conserto. Nesse momento, começaram as agressões. O cliente partiu para cima de Josimar e aplicou um golpe mata-leão. Foram pelo menos 10 segundos sem respirar. A esposa do suspeito nega e diz que marido agiu em legítima defesa.



