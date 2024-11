Donos de imobiliária são acusados de aplicar golpes em mais de 40 famílias em São Paulo

Um casal apontado como donos de uma imobiliária é suspeito de ter aplicado golpes em mais de 40 famílias em São Paulo. O prejuízo causado seria de R$ 2 milhões. Os imóveis eram anunciados a preços baixos, como se fossem sobras de leilões. Na hora de assinar o contrato, os clientes eram obrigados a depositar 30% do valor total da compra, para que então um banco entrasse em contato com a finalização do negócio. A imobiliária, que pertence ao casal Tatiana e Adriano Paz de Oliveira, informou que houve erro de alguns consultores e que entrou em contato com os clientes para regularização da dívida, mas alguns compradores disseram se sentir abandonados.