Durante o trabalho, fotógrafo se distrai e cai na piscina com equipamento

Jean Guilherme, fotógrafo com 18 anos de experiência, caiu em uma piscina enquanto gravava um triplex para uma imobiliária em Itapema (SC). Concentrado em mostrar a vista do apartamento, ele não percebeu a piscina e acabou mergulhando. O vídeo do incidente viralizou nas redes sociais, alcançando mais de sete milhões de visualizações. Jean afirmou que os equipamentos não foram danificados e disse que o único problema foi a temperatura da água, que estava gelada.



