‘É um caso de preocupação nacional’, diz delegado responsável pelo caso Hytalo Santos

O influenciador foi preso nesta sexta-feira (15), investigado pelos crimes de exploração sexual, trabalho infantil e tráfico de pessoas

Balanço Geral|Do R7

A Polícia Civil realizou, na tarde desta sexta-feira (15), uma coletiva de imprensa para esclarecer o andamento e detalhes do caso Hytalo Santos. Segundo um dos delegados responsáveis pelas investigações, há uma grande mobilização das forças judiciárias e de segurança pública da Paraíba e de São Paulo por se tratar de “um caso de preocupação nacional”. O influenciador foi preso na manhã desta sexta-feira (15), investigado pelos crimes de exploração sexual, trabalho infantil e tráfico de pessoas. O estopim das investigações foi um vídeo de denúncia a Hytalo publicado pelo criador de conteúdo Felipe Bressanim, conhecido como Felca.

