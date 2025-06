'Ele foi em paz, estava muito tranquilo, sereno', diz filho de Francisco Cuoco sobre morte do ator

O ator Francisco Cuoco, falecido aos 91 anos, está sendo velado em São Paulo. Seu filho, Rodrigo, conversou com a imprensa durante a cerimônia. 'Ele foi em paz, estava muito tranquilo, sereno", disse sobre a morte do pai. Rodrigo agradeceu à imprensa e aos profissionais que cuidaram de Francisco, explicando que o amor pelo ofício deu sentido à vida do ator. Ele também destacou a imensidão do legado deixado por Cuoco, que tocou milhões de fãs.



