‘Ele se debateu dentro do buraco em que foi colocado’, diz perito sobre morte de Adalberto Júnior

O perito Ugo Frugoli confirmou, em sua leitura dos laudos divulgados, que Adalberto Junior se debateu dentro do buraco em que foi colocado, no Autódromo de Interlagos, zona sul de São Paulo, antes de morrer asfixiado. As afirmações são prováveis, segundo o perito, por conta das lesões nos dois joelhos do empresário, que foram feitas ainda em vida. Além disso, a terra encontrada na boca, na garganta e nos pulmões de Adalberto confirma que ele foi colocado vivo na cavidade.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!