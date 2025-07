Eletricista preso injustamente em São Paulo é solto após oito dias

O eletricista Jabson Andrade, de 56 anos, foi solto após oito dias preso injustamente em São Paulo. Com uma diferença de apenas um ‘i’ no nome, ele foi confundido com o verdadeiro criminoso, Jabison Andrade, acusado pela ex-companheira de estuprar a enteada de 7 anos. O crime aconteceu em uma cidade da Bahia, e, por coincidência, o eletricista também era baiano, mas mora e trabalha em São Paulo há 30 anos. Jabson apresentou um comprovante de endereço, que o ajudou a provar que não estava na Bahia na data do crime, e teve o pedido de prisão revogada. O verdadeiro estuprador segue foragido.



