Empresa ocultou nomes de seguranças que podem estar envolvidos em morte no autódromo de Interlagos

A polícia está próxima de solucionar a morte do empresário Adalberto, encontrado no autódromo de Interlagos. A delegada Ivalda Aleixo, do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa), liderou a operação que cumpriu cinco mandados de busca e apreensão. Quatro pessoas foram levadas à delegacia para investigação. Foram confiscados eletrônicos, incluindo cinco celulares. Um segurança foi preso em flagrante por posse de munições, posteriormente liberado sob fiança. Uma empresa de segurança ocultou o nome de dois seguranças. Um deles não compareceu ao trabalho no dia seguinte ao evento. o.



