Empresa recolhe dados de íris dos olhos em troca de dinheiro em São Paulo

Centenas de pessoas estão sendo convencidas a ganhar dinheiro em troca do que eles chamam de “registro da íris”. A íris do olho é como se fosse uma impressão digital, é única para casa indivíduo. Uma empresa de tecnologia está recrutando pessoas em São Paulo para fazer o cadastro e paga cerca de R$ 500 em criptomoedas para quem deixar fazer o registro da íris em uma máquina. Porém, o que podem fazer com esse registro é extremamente perigoso. Acompanhe!