Empresária descobre gravidez molar, condição rara que pode evoluir para câncer

A empresária Radarany Rodrigues descobriu uma gravidez molar, condição em que não existe embrião e que pode causar câncer. Todos os exames, entretanto, deram positivo para a gravidez. A condição se trata da criação de uma massa de células que o corpo reconhece como embrião, e que o faz produzir os hormônios para manter a gestação.



