Empresária descobre gravidez molar, condição rara que pode evoluir para câncer

A gravidez molar ocorre quando há uma alteração na fecundação do óvulo; em vez de desenvolver uma gestação saudável, acontece a formação de cistos no útero

Balanço Geral|Do R7

A empresária Radarany Rodrigues descobriu uma gravidez molar, condição em que não existe embrião e que pode causar câncer. Todos os exames, entretanto, deram positivo para a gravidez. A condição se trata da criação de uma massa de células que o corpo reconhece como embrião, e que o faz produzir os hormônios para manter a gestação.


A gravidez molar ocorre quando há uma alteração na fecundação do óvulo. No entanto, em vez de desenvolver uma gestação saudável, há o crescimento desordenado das células da placenta. Estas células acabam formando cistos, parecidos com cachos de uva, que precisam ser retirados por cirurgia. Quando o tratamento de Radarany terminar, ela vai poder engravidar normalmente.

