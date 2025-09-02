Empresária descobre gravidez molar, condição rara que pode evoluir para câncer
A gravidez molar ocorre quando há uma alteração na fecundação do óvulo; em vez de desenvolver uma gestação saudável, acontece a formação de cistos no útero
A empresária Radarany Rodrigues descobriu uma gravidez molar, condição em que não existe embrião e que pode causar câncer. Todos os exames, entretanto, deram positivo para a gravidez. A condição se trata da criação de uma massa de células que o corpo reconhece como embrião, e que o faz produzir os hormônios para manter a gestação.
A gravidez molar ocorre quando há uma alteração na fecundação do óvulo. No entanto, em vez de desenvolver uma gestação saudável, há o crescimento desordenado das células da placenta. Estas células acabam formando cistos, parecidos com cachos de uva, que precisam ser retirados por cirurgia. Quando o tratamento de Radarany terminar, ela vai poder engravidar normalmente.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas