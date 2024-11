Empresária supera grave acidente de moto e se recupera em tempo recorde

Isabelly, de 27 anos, viu sua vida mudar após ser atingida por um carro que atravessou o sinal vermelho em um cruzamento na Avenida Itaquera, zona leste de São Paulo. O motorista, confuso pela sinalização contraditória, não viu o semáforo fechado e colidiu com a moto da empresária, que foi arremessada ao chão. Com múltiplas fraturas, Isabelly passou por três cirurgias e recebeu a previsão de que só voltaria a andar após seis meses. Determinada a superar o desafio, ela recuperou os movimentos em apenas três meses e já voltou a trabalhar. Agora, luta para que o motorista arque com o prejuízo de sua moto, avaliada em R$ 23 mil.