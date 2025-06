Empresário conhecido como ‘Rei do Gás’ é morto a tiros após sair de barbearia em Itapevi (SP)

O empresário conhecido como ‘Rei do Gás’ foi assassinado quando saía de uma barbearia em Itapevi, na Grande São Paulo. Neverton foi abordado por dois criminosos armados, entrou em luta corporal com eles e foi alvejado. Ele era querido pelos vizinhos, clientes e amigos, mas a polícia suspeita de uma possível execução. Os agentes procuram pelos criminosos e tentam esclarecer as circunstâncias do crime.



