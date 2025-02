Empresário é agredido após bater em carro de luxo em farmácia em Sorocaba (SP)

Um empresário de 57 anos foi agredido em uma farmácia de Sorocaba (SP), após sua caminhonete bater em uma BMW. Edson Roberto manobrava seu veículo, quando ele acidentalmente ralou na lateral de um carro de luxo. O motorista da BMW então saiu do veículo e partiu para cima do empresário. Letícia Roberto, noiva de Edson, tentou intervir e também se feriu. A vítima foi levada ao hospital com fraturas no quadril e lesões no ombro. O caso foi registrado como lesão corporal e injúria, e a Polícia Civil investiga o incidente.



