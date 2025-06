Empresário é agredido com barra de ferro após recusar serviço de lubrificação de portas

Um empresário foi agredido em sua clínica odontológica em São Caetano do Sul (SP). Dois homens ofereceram um serviço de lubrificação de portas; ao recusar, o empresário foi atacado com uma barra de ferro. A ocorrência foi registrada por lesão corporal e injúria. A polícia investiga os suspeitos, e comerciantes locais relatam insegurança devido a abordagens frequentes na área. Leandro Assumpção, o empresário agredido, expressou medo de que os agressores possam voltar.



