Empresário é baleado e morto dentro de delegacia de Defesa da Mulher, na região central de SP

O empresário Paulo Henrique, de 38 anos, foi morto a tiros dentro da delegacia de Defesa da Mulher, no bairro do Cambuci, região central de São Paulo. Ele estava na cidade a trabalho, junto com a esposa. Após um desentendimento, a mulher foi até a delegacia e ele também. Segundo a polícia, o homem agrediu quatro policiais e tentou pegar a arma de um deles. Os agentes reagiram e Paulo foi atingido por cinco disparos.