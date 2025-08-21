Logo R7.com
Empresário suspeito de matar gari revela que pegou a arma da esposa escondido

Renê Júnior disse que guardou a pistola assim que chegou em casa, para que a mulher não percebesse que tinha sido utilizada

Balanço Geral|Do R7

O empresário Renê Júnior, suspeito de matar um gari a tiros em Belo Horizonte (MG), tentou inocentar a esposa no depoimento. Ele é casado com uma delegada e disse que pegou a arma dela escondido. Ao chegar em casa, depois do almoço, ele guardou a pistola para que ela não percebesse. Renê afirma que não sabia que Laudemir, a vítima, tinha sido atingido quando a arma disparou.

