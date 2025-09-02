Empresário suspeito de planejar morte de promotor é preso
Maurício Silveira Zambaldi, conhecido como Maurício Dragão, é famoso nas redes sociais por divulgar rifas de motocicletas de alto padrão
Maurício Silveira Zambaldi, popularmente chamado de Maurício Dragão, famoso nas redes sociais por divulgar rifas de motocicletas de alto padrão, foi detido sob a acusação de envolvimento com o crime organizado. Ele teria usado sua loja para lavar dinheiro para uma facção criminosa e estaria planejando o assassinato do promotor do Ministério Público Amauri Silveira Filho Filho.
Há sete meses, a loja de carros e motos de Maurício foi alvo de uma operação do Ministério Público. Depois disso, a polícia disse que o empresário teria perdido prestígio no mundo do crime organizado. Por isso, Maurício e os comparsas armaram um plano para matar o promotor. Além de executar Amauri, o plano também era interromper as investigações sobre crimes cometidos pela facção em Campinas (SP). O plano incluía ainda outro alvo: um comandante da polícia paulista cujo nome não foi divulgado.
Além disso, José Ricardo Ramos também está entre os presos. Conhecido pelo comércio de carros e motos sofisticados, José era responsável por monitorar os movimentos diários do promotor para encontrar o momento ideal para executar o ataque. Ele possui passagens anteriores por homicídio, receptação e roubo.
Um terceiro suspeito, Sérgio Luiz de Freitas Filho, permanece foragido. Ele é apontado como líder dentro desta organização criminosa e está possivelmente escondido na Bolívia, de onde continua coordenando operações ilícitas. O Ministério Público destacou que o plano também visava um comandante de polícia em São Paulo. As investigações continuam para identificar outros participantes do crime.
