Empresário suspeito de planejar morte de promotor é preso

Maurício Silveira Zambaldi, popularmente chamado de Maurício Dragão, famoso nas redes sociais por divulgar rifas de motocicletas de alto padrão, foi detido sob a acusação de envolvimento com o crime organizado. Ele teria usado sua loja para lavar dinheiro para uma facção criminosa e estaria planejando o assassinato do promotor do Ministério Público Amauri Silveira Filho Filho.

Há sete meses, a loja de carros e motos de Maurício foi alvo de uma operação do Ministério Público. Depois disso, a polícia disse que o empresário teria perdido prestígio no mundo do crime organizado. Por isso, Maurício e os comparsas armaram um plano para matar o promotor. Além de executar Amauri, o plano também era interromper as investigações sobre crimes cometidos pela facção em Campinas (SP). O plano incluía ainda outro alvo: um comandante da polícia paulista cujo nome não foi divulgado.

Além disso, José Ricardo Ramos também está entre os presos. Conhecido pelo comércio de carros e motos sofisticados, José era responsável por monitorar os movimentos diários do promotor para encontrar o momento ideal para executar o ataque. Ele possui passagens anteriores por homicídio, receptação e roubo.

Um terceiro suspeito, Sérgio Luiz de Freitas Filho, permanece foragido. Ele é apontado como líder dentro desta organização criminosa e está possivelmente escondido na Bolívia, de onde continua coordenando operações ilícitas. O Ministério Público destacou que o plano também visava um comandante de polícia em São Paulo. As investigações continuam para identificar outros participantes do crime.

