Empresários são presos suspeitos de planejar assassinato de promotor e de comandante da PM

Dois empresários do ramo de veículos e transportes foram presos em um bairro nobre de Campinas, no interior de São Paulo, suspeitos de planejar o assassinato do promotor de Justiça Amauri Silveira Filho e de um comandante da Polícia Militar de São Paulo. O genro de um dos empresários também foi preso após ter jogado o celular da janela para supostamente obstruir provas.

A polícia descobriu o plano há dois dias e as investigações apontam que eles teriam se juntado com o PCC para o planejamento do crime. Os empresários já tinham, inclusive, comprado armamentos pesados e contratado os operadores para a realização da emboscada.