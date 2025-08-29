Empresários são presos suspeitos de planejar assassinato de promotor e de comandante da PM
Eles teriam se juntado com o PCC e visavam interromper investigações sobre tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em São Paulo
Dois empresários do ramo de veículos e transportes foram presos em um bairro nobre de Campinas, no interior de São Paulo, suspeitos de planejar o assassinato do promotor de Justiça Amauri Silveira Filho e de um comandante da Polícia Militar de São Paulo. O genro de um dos empresários também foi preso após ter jogado o celular da janela para supostamente obstruir provas.
A polícia descobriu o plano há dois dias e as investigações apontam que eles teriam se juntado com o PCC para o planejamento do crime. Os empresários já tinham, inclusive, comprado armamentos pesados e contratado os operadores para a realização da emboscada.
Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nas residências e em lojas de propriedade deles. Também foram apreendidos colares e documentos. As autoridades acreditam que os ataques planejados visavam interromper investigações sobre tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na região.
