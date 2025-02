As fortes chuvas em SP destruíram uma loja de carros clássicos em Santana, na zona norte da cidade. Em menos de dez minutos, a água tomou conta do piso térreo do estabelecimento. Dois fuscas ficaram completamente destruídos, enquanto outros sete foram colocados à venda por um preço mais baixo. O prejuízo foi de quase R$ 500 mil.