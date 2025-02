Enfermeira é presa depois de publicar vídeos dançando em pacientes com deficiência

Uma enfermeira de Loganville, nos Estados Unidos, foi presa depois de publicar vídeos dançando em pacientes com deficiência. As gravações de Lucrecia Koiyan, de 19 anos, ganharam milhões de visualizações nas redes sociais. Porém, isso fez com que ela fosse para a prisão. A enfermeira pagou R$ 45 mil de fiança e ficou apenas um dia na cadeia. No entanto, ela foi indiciada por exploração da pessoa com deficiência. Investigadores querem descobrir quando os conteúdos foram gravados e quem são os responsáveis pela unidade de saúde onde tudo aconteceu.