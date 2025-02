Enfermeira grávida e filho de 2 anos são atropelados enquanto atravessavam rua em São Paulo

Uma enfermeira grávida de seis meses e o filho dela, de 2 anos, foram atropelados enquanto atravessavam uma rua em Mauá, região metropolitana de São Paulo. A motorista fugiu sem prestar socorro. Fabiane está internada no hospital e o bebê está bem, mas o filho dela teve traumatismo craniano e está na UTI. A família não se conforma, porque o pai do menino morreu há um ano em um acidente semelhante, no qual ele foi atropelado por um motorista que fugiu. Fabiane conversou com o Balanço Geral sobre o ocorrido.