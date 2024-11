Engenheiro cria dispositivo para que dentista amputada por conta de câncer consiga trabalhar

Há três anos, a dentista Thaís Nogueira descobriu um câncer no colo do útero. Ela passou pelo tratamento, mas os procedimentos agressivos causaram uma grave inflamação na bexiga, a deixando em coma. Quando acordou, a mulher descobriu que uma trombose no braço provocou a amputação da mão esquerda. A santista de 45 anos pensou que fosse o fim da carreira, mas suas amigas de profissão atenderam pacientes com uma das mãos amarradas para mostrar que seria possível voltar ao consultório. O engenheiro Marcelo também entrou na história e criou um dispositivo para ajudá-la nos atendimentos. Acompanhe essa história emocionante!