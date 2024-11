Entregador pede ajuda para encontrar motorista que o atropelou e fugiu em São Paulo

O entregador Guilherme Mariano ficou dois dias sem trabalhar e precisou arcar sozinho com o prejuízo após ser atropelado por um motorista que avançou o sinal vermelho na Vila Matilde, na zona leste de São Paulo. Ele fazia a última entrega do dia no momento do acidente. O motorista fugiu sem prestar socorro. A vítima até voltou ao local da ocorrência em busca de informações que pudessem ajudar a identificar o condutor, mas não teve sucesso. Por enquanto, a única imagem que Guilherme tem é de uma câmera de segurança a 30 metros do local, que acabou não captando a placa do veículo. Deixar de prestar socorro à vítima de acidente, é crime no Brasil. Agora, Guilherme pede ajuda para encontrar o motorista que fugiu.