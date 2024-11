Entregador salva família de cair em golpe na zona leste de São Paulo

Um entregador salvou uma família da Vila Prudente, zona leste de São Paulo, de cair em um golpe ao anunciar um produto online. Enzo Ferreira, de 14 anos, queria vender um videogame antigo para comprar um notebook. Um comprador, que se identificou como um advogado, se interessou pelo produto e até ofereceu um preço maior. Porém, o motoboy contratado para fazer a entrega do videogame desconfiou e exigiu que o comprador fizesse o pagamento antes do recebimento, e descobriu que se tratava de um golpe. Outra vítima do mesmo golpista não teve outra sorte e acabou ficando com um prejuízo de R$ 2 mil.