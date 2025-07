Entulhos são retirados de calçada no Itaim Paulista, em São Paulo, após denúncia do Balanço Geral

Um grande volume de entulho que ficava em uma calçada na rua Tibúrcio de Sousa, no limite do bairro Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo, foi retirado. A situação perdura no local há mais de dez anos, segundo os moradores. O lixo, material orgânico e móveis descartados, tomavam toda a calçada por um longo trecho. Os pedestres tinham que andar na rua e corriam risco de ser atropelados pelos veículos que passam com alto fluxo na via. Desta última vez, foram necessárias duas denúncias para que o lixo fosse retirado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!