ES: motociclista estaciona veículo e mergulha com capacete em piscina de loja para aliviar calor

A onda de calor que atinge o Sul e o Sudeste do Brasil está elevando as temperaturas a níveis extremos. Em São Paulo, o calor deve superar em até 7 graus a média nos próximos 10 dias, devido a um fenômeno de bloqueio atmosférico. Em Linhares, Espírito Santo, um motociclista fugiu do calor mergulhando de capacete e tudo em uma piscina, mostrando a criatividade dos brasileiros para lidar com o clima.