Especialistas em acidentes aeronáuticos ajudam na investigação da queda de balão em SC

Um balão pegou fogo durante um voo em Praia Grande (SC). O incêndio teria começado pouco após a decolagem, e o piloto pediu que os tripulantes saltassem do cesto. Oito pessoas morreram. A perícia e as investigações, que contam com a ajuda de especialistas em acidentes aeronáuticos, estão em andamento, com conclusão prevista para 30 dias. O piloto relatou falha no extintor de incêndio. Reuniões entre autoridades e empresários discutem regulamentações emergenciais para o balonismo, atividade econômica importante na região.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!