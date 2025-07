Espécie em extinção de porcos selvagens é flagrada no Rio Janeiro

Um grupo de porcos selvagens foi flagrado por câmeras de monitoramento da reserva de Araras, em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Cerca de 60 queixadas foram vistos circulando livremente pelo local. A espécie, nativa das florestas tropicais da América Latina e que está em extinção, não era vista desde 1947. Queixadas são essenciais para a natureza, atuando como dispersores de sementes e influenciando a estrutura da vegetação. O aparecimento do bando é uma confirmação de que a conservação, baseada em ciência e monitoramento, pode reverter cenários de extinção da fauna.



