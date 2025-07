Esposa acredita que inteligência artificial atende a todos os pedidos do marido, nos Estados Unidos

As inteligências artificiais estão cada vez mais humanizadas, com traços de personalidade quase próprios e muito atenciosas. Existem, no mundo, atendentes feitos de IA, chats privados e até namoradas virtuais para pessoas que se sentem carentes. Conheça a história de uma mulher, nos Estados Unidos, que desconfia que uma assistente virtual atenda a todos os pedidos do seu marido.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!