Esposa descobre pelas redes sociais que marido mentiu e comprou videogame escondido dela

O casal Raabe e Uemerson fizeram um acordo: não gastariam dinheiro desnecessário, pois precisavam economizar. No entanto, o marido acabou quebrando o combinado. Uemerson comprou um videogame escondido da esposa. Ela, porém, descobriu a mentira do marido por meio das redes sociais. O vendedor do aparelho postou um vídeo no qual mostrava o eletrônico e falava o nome de Uemerson, além de citar a cidade onde ele mora. Apesar do combinado ter sido quebrado, a situação virou piada entre o casal. Confira!