‘Estou aguardando a volta dela’, diz avó da cantora gospel que desapareceu após sair para trabalhar

Judite, avó da cantora gospel Evelyn Evaristo que desapareceu após sair para trabalhar, conversou com o Balanço Geral nesta quinta (10). A jovem saiu de casa no dia 28 de junho e não retornou. Uma mensagem enviada à avó levantou suspeitas devido a erros gramaticais. A família iniciou buscas nas redes sociais e aguarda notícias há 13 dias. Judite expressa esperança na volta da neta e pede apoio das autoridades na investigação do caso.



