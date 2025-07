Estudante brasileira cai em golpe ao se mudar para a Argentina para cursar medicina

A estudante brasileira Laila Bezerra se mudou para a Argentina para cursar medicina. No entanto, acabou caindo em um golpe comum no país. Devido ao alto custo de vida, Laila precisou dividir o apartamento com outra jovem, uma estudante de psicologia. Essa suposta colega era, na verdade, uma golpista que sublocava o imóvel para várias pessoas. Ela recebeu o dinheiro de todos, inclusive o valor que Laila havia entregado para pagar o aluguel, e depois fugiu. Como consequência, a brasileira ficou endividada, passou a ser vista como golpista e chegou a receber ameaças.



