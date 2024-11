Estudante de medicina que matou a mãe atropelada teria histórico de agressão contra os pais

Carlos Eduardo, de 32 anos, atropelou e matou sua mãe Eliana Lima Tavares, de 59 anos, no Rio. O caso ocorreu quando Eliana passava com uma bicicleta elétrica perto da casa da família. Carlos estava sob efeito de álcool e drogas no momento do acidente. Ele foi detido pela polícia. A polícia descobriu um histórico de agressões por parte de Carlos contra sua mãe.