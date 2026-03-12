Estudante é atacada por homem na saída da escola no Itaim Paulista, zona leste de São Paulo
Moradores da rua ouviram os gritos de socorro e chamaram a polícia, que prendeu o suspeito
Uma estudante de 18 anos foi atacada por um homem enquanto saía da escola no Itaim Paulista, zona leste de São Paulo. O suspeito abordou a jovem na rua, a levou para uma viela, e tentou abusar sexualmente da vítima.
Moradores da rua ouviram os gritos de socorro e correram para ajudar. Eles conseguiram tirar o suspeito de cima da estudante e chamar a polícia. Viaturas fizeram um patrulhamento na região e, minutos depois, o homem foi preso.
Testemunhas relataram que o mesmo criminoso já havia tentado fazer outras vítimas na rua. Depois do ataque, viaturas da polícia reforçaram o patrulhamento perto da escola.
