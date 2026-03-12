Estudante é atacada por homem na saída da escola no Itaim Paulista, zona leste de São Paulo

Uma estudante de 18 anos foi atacada por um homem enquanto saía da escola no Itaim Paulista, zona leste de São Paulo. O suspeito abordou a jovem na rua, a levou para uma viela, e tentou abusar sexualmente da vítima.

Moradores da rua ouviram os gritos de socorro e correram para ajudar. Eles conseguiram tirar o suspeito de cima da estudante e chamar a polícia. Viaturas fizeram um patrulhamento na região e, minutos depois, o homem foi preso.