Estudante é atacada por homem na saída da escola no Itaim Paulista, zona leste de São Paulo

Moradores da rua ouviram os gritos de socorro e chamaram a polícia, que prendeu o suspeito

Balanço Geral|Do R7

Uma estudante de 18 anos foi atacada por um homem enquanto saía da escola no Itaim Paulista, zona leste de São Paulo. O suspeito abordou a jovem na rua, a levou para uma viela, e tentou abusar sexualmente da vítima.


Moradores da rua ouviram os gritos de socorro e correram para ajudar. Eles conseguiram tirar o suspeito de cima da estudante e chamar a polícia. Viaturas fizeram um patrulhamento na região e, minutos depois, o homem foi preso.


Testemunhas relataram que o mesmo criminoso já havia tentado fazer outras vítimas na rua. Depois do ataque, viaturas da polícia reforçaram o patrulhamento perto da escola.

