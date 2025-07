‘Eu suspeito do meu padrasto’, diz irmão de jovem envenenado em São Bernardo do Campo (SP)

O irmão de Lucas Silva Santos, jovem de 19 anos que está internado na UTI após ter sido envenenado, disse em entrevista que não confia no seu padrasto e, portanto, suspeita dele. Segundo o irmão, a criação deles sempre foi violenta e conturbada por conta do padrasto. As suspeitas, que são compartilhadas por mais de um dos irmãos de Lucas, recaem sobre o padrasto e a tia do jovem. O caso aconteceu em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, e a polícia escuta depoimentos de testemunhas.



