Ex-CEO de empresa de viagens é preso por furtar obras de arte de hotel de luxo no Rio de Janeiro

João Ricardo Rangel Mendes, de 44 anos, foi preso em flagrante suspeito de furtar obras de arte de um shopping e de um hotel de luxo no Rio de Janeiro. O suspeito é ex-CEO de uma empresa que vendia viagens pela internet e é conhecido por se envolver em polêmicas. Recentemente, ele publicou um vídeo correndo atrás do filho de um amigo do Pedro Scooby com um lança-chamas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!