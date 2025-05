Ex-companheira de professora de matemática morta é presa em São Paulo

Acusada de ser a mandante da morte da professora de matemática Fernanda Bonin, a veterinária Fernanda Fazio se entregou nesta sexta-feira (9) à polícia, em São Paulo, e foi detida por agentes do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).



O corpo de Fernanda Bonin foi encontrado no final de abril em uma área próxima ao autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo, e tinha sonhos de estrangulamento. O carro dela foi achado semanas depois na mesma área.



No dia em que desapareceu, Fernanda Bonin foi chamada pela ex-companheira, com quem não se relacionava desde o ano passado, para ajudá-la a resolver um problema em seu carro. O crime teria sido motivado por ciúme.