Ex-funcionária revela maus-tratos a crianças em escola particular em Araucária (PR)

Uma ex-funcionária de uma escola particular de Araucária (PR) denunciou uma série de maus-tratos contra crianças, incluindo punições físicas e irregularidades na avaliação de alunos com autismo.



A denúncia veio à tona após uma criança de quatro anos ser encontrada amarrada dentro do banheiro da instituição. A professora envolvida foi presa, mas a Justiça permitiu que ela responda ao processo em liberdade. Segundo o relato, a diretora orientava as agressões. O caso está sendo investigado pela delegacia da cidade do interior paranaense.



