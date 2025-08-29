Ex-inquilino não aceita cobrança de dívida de aluguel e faz emboscada com locatário em SP

A polícia procura Anderson Roberto, ex-inquilino do mototaxista Diego Oliveira de Lima, de 40 anos, que não aceitou a cobrança de uma dívida de aluguel e fez uma emboscada contra o locatário, em Campinas, interior de São Paulo. A dívida em aluguéis atrasados que o assassino tinha com a vítima era de R$ 7.500. As câmeras de segurança gravaram o momento em que Diego chegou, já tendo sido recebido a tiros.



