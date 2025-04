Ex-miss Francielly Ouriques é presa e deportada dos EUA por levar remédio considerado ilegal no país

A modelo e ex-miss Francielly Ouriques, foi deportada dos Estados Unidos após ser detida em Chicago com um medicamento controlado, o Tramal, que é considerado ilegal no país. Ela passou cinco horas em interrogatório e durante a detenção no aeroporto, ficou em uma cela de três metros quadrados, sem comunicação. Após a anulação do visto, a modelo foi escoltada até seu voo para o Brasil, onde seu passaporte permaneceu apreendido até a chegada.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!