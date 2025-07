Ex-prefeito de Nova Tebas (PR) é denunciado por cursar medicina em tempo integral durante mandato

O ex-prefeito do município de Nova Tebas, no Paraná, Clodoaldo Fernandes dos Santos, foi denunciado por ter cursado medicina em tempo integral enquanto cumpria o mandato. O Ministério Público entendeu que o ex-prefeito, que cumpriu mandato de 2021 até 2023, tinha uma rotina incompatível com os horários e que violava o interesse público. Por isso, o MP fez o requerimento do pagamento de R$ 470 mil em multas a Clodoaldo, que, inclusive, usava o carro oficial, abastecido com dinheiro público, para ir às aulas.



