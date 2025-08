Ex-presidente da APAE de Bauru (SP) aguarda julgamento por morte de secretária

O ex-presidente da APAE de Bauru (SP) está preso e aguarda o julgamento pela morte de uma secretária da instituição. Roberto Franceschetti Filho está detido há quase um ano no Centro de Detenção Provisória II de Guarulhos (SP) pela morte de Cláudia Regina da Rocha Lobo, de 55 anos. A vítima era secretária do réu, com quem dividia apartamento. O desaparecimento de Cláudia aconteceu há exatamente um ano, em 6 de agosto de 2024. Franceschetti vai a júri popular por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e fraude processual.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!