Ex-presidente Jair Bolsonaro passa mal e é levado de helicóptero para hospital em Natal (RN)

O ex-presidente Jair Bolsonaro passou mal durante agenda no interior do Rio Grande do Norte e teve de ser levado de helicóptero para um hospital em Natal (RN). Ele sentiu fortes dores abdominais e, segundo a assessoria do hospital, existe uma diminuição da função do intestino. A situação não é considerada grave e Bolsonaro está consciente.



